Киев, , 13:30 — REGNUM

Группы влияния, которые окружают президента Украины Владимира Зеленского, борются за назначение своих людей на пост генерального прокурора. Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Виктор Прошкин.

Он считает, что на должность генпрокурора претендует не только замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

«Естественно, президент хочет иметь генерального прокурора, которому он будет доверять. С другой стороны, он хочет иметь эффективного управленца прокуратурой… Почему не представил генпрокурора? Возможно, кроме Рябошапки рассматривались еще какие-то кандидатуры. Даже среди президентского окружения есть свои группы влияния, которые выдвигают своих кандидатов. Пока все вопросы не согласованы, они стараются не выносить на общественность, чтобы люди даже не обговаривали эти вопросы», — сказал Прошкин.

Он напомнил, что Рябошапка обладает своим видением по реформированию ГПУ, а также имеет юридическое образование в отличие от действующего генпрокурора Юрия Луценко.

«Во-первых, есть позитив, что этот человек с юридическим образованием. Во-вторых, надеюсь, что будут внесены изменения в закон о прокуратуре, где будет отмечено, что люди без специального образования больше не смогут занимать такие высокие должности. Нужно будет принять ряд изменений в криминально-процессуальный кодекс. Об этом говорил сам Рябошапка. Для полноты функций, возможно, понадобится вернуть прокуратуре надзор за соблюдением прав граждан», — добавил Прошкин.

При это он призвал Офис президента восстановить систему «кадрового лифта», в частности назначать на руководящие посты в ГПУ, Службе безопасности людей, которые продемонстрировали карьерный рост и успехи на работе в госструктурах.

«Мы утратили систему лифта для профессионалов, когда люди с должности следователя, прокурора могут подняться до уровня генерального прокурора. Очень важно, чтобы человек прошел все ступни в том органе, где он работает. Он не только набирается опыта, он понимает происходящие процессы. Уверен, в прокуратуре есть такие люди… Возможно нужно провести конкурс среди прокуроров на пост генпрокурора», — предложил Прошкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля замглавы Офиса президента Рябошапка провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительного своего назначения на должность генерального прокурора. Он оценил в 50% вероятность своего назначения на пост главы ГПУ.

«Во-первых, для этого нужно представление президента, а во-вторых, нужно решение парламента… Я поддерживаю все инициативы президента. Другие кандидатуры мы с президентом не обсуждали», — признался Рябошапка.