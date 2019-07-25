Берлин, , 13:31 — REGNUM

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поприветствовал назначение своего бывшего британского коллеги Бориса Джонсона новым премьер-министром Великобритании. На своей странице в Twitter глава немецкой дипломатии опубликовал поздравление для него.

«Сердечно поздравляю Бориса Джонсона! За время нашей работы министрами иностранных дел мы сотрудничали хорошо, доверительно и иногда оригинально. Великобритания является и останется частью Европы, близким партнером и другом Германии. Удачи, Борис!», — написал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Борис Джонсон был избран главой Консервативной партии Великобритании и новым премьер-министром. За этот пост он боролся с министром иностранных дел Джереми Хантом.

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