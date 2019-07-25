Киев, , 13:24 — REGNUM

В среду, 25 июля, советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в интервью местным СМИ рассказал, что во время президентства Зеленского в конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Одновременно с этим Потураев заявил, что Украина некогда сотрудничала с Крымским ханством, «веками независимым государством», которое Россия потом «проглотила». «Турецкой колонией», по словам советника, Крым никогда не был — это «пропагандистский дискурс».

Нет нужды спорить с Никитой Потураевым по поводу «независимой Украины» и «независимого Крыма», которые к тому же еще и сотрудничали между собой. Для опровержения достаточно заглянуть в учебник. Украинские политики, что майданные, что постмайданные, способны изобретать новые альтернативные версии истории ежедневно, и наблюдение за этими выдумками многое о них сообщает.

В целом крымская тема будет использоваться коллективным Зеленским, как, вероятно, и будущими президентами Украины, исключительно в риторико-пропагандистском ключе. Этот регион потерян для Украины навсегда, и все это знают. Но можно попробовать заработать политические очки, придумывая всё новые министерства, структуры и инициативы. Это Крым по Шредингеру, его у Украины нет, но вместе с тем он как будто и есть.

Можно обратить внимание, что Потураев заговорил о «национальной автономии». Имеется в виду национальная автономия крымских татар, которую Киев им предоставит в этом существующем в их воображении своем Крыму. Этот подход уже не столь безобиден, потому что цель его — провокация: боритесь, мол, крымские татары, против России, и если случится чудо, мы вам дадим не только денег, но и полную автономию.

Что же до причудливых представлений об истории, то они не должны никого удивлять. Как майдан, так и постмайдан считает своих сограждан быдлом, которое можно убедить в чем угодно. И если можно дважды в день менять свою политическую линию, перед выборами говорить одно, а после них противоположное, то чем история лучше? В историю тоже будут вноситься поправки — и тоже каждый день разные. Потому что ни правда, ни истина не имеют для них никакого значения — и их будут «менять» столько раз, сколько это потребуется для достижения сегодняшних целей.