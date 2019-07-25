Вашингтон, , 13:19 — REGNUM

В ходе выступления президента Дональда Трампа перед сторонниками, которое состоялось накануне, 24 июля, в Вашингтоне и было организовано Turning Point USA, на большом экране за спиной главы государства появилась американская печать. Однако при более детальном рассмотрении оказалось, что она сильно видоизменена и больше напоминает российские символы. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, вместо одной головы у орла оказалось две, что сделал изображение очень похожим на государственный герб России. Кроме того, вместо стрел, которые должна держать птица на американской печати, в лапах у орла оказались клюшки для гольфа.

Издание предполагает, что президентский символ, по-видимому, был изменён, чтобы пристыдить Трампа за две вещи, которые вызывают наибольшую критику в его адрес — «вмешательство» России в выборы 2016 года и чрезмерная любовь главы государства к гольфу.

Как подобное могла произойти, пока остаётся загадкой. Представитель Белого дома заявил, что чиновники не видели этого изображения заранее, а представитель Turning Point USA сообщил изданию, что он был также озадачен происхождением изображения.