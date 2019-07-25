Москва, 25 июля 2019, 13:19 — REGNUM
Оппозиционного политика Дмитрия Гудкова сегодня, 25 июля, допросили в управлении Следственного комитета по Москве, об этом он рассказал журналистам.
«Вышел я еще с двумя повестками, пока в качестве свидетеля. Значит, сегодня в шесть часов у меня еще одна встреча со следователем», — сказал он.
По его словам, следователь вместе с ним будет смотреть все изъятые у оппозиционера компьютеры и телефоны. При этом еще один допрос у Гудкова будет завтра, 26 июля.
«Следователь сказал, что будет какой-то сюрприз», — добавил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июля, сотрудники полиции пришли с обысками в дом Гудкова. Пресс-секретарь «Партии перемен» Алексей Обухов сообщил, что это связано с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве.
Отметим, что речь идет речь идет о несогласованных акциях протеста после того, как ряду граждан было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Среди этих граждан — ближайшие соратники блогера Алексея Навального.
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