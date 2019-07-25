Владимир, , 13:12 — REGNUM

Заксобрание Владимирской области преодолело первое вето губернатора Владимира Сипягина — глава региона ранее не подписал изменения в закон о межбюджетные отношениях. Изменения предполагают утверждение распределения субсидий муниципалитетам законом о бюджете — то есть субсидии выводят из-под контроля губернатора. Вопрос о преодолении вето депутаты рассмотрели на сессии 25 июля, «за» проголосовали 27 депутатов. Добавим, что это вето стало первым, наложенным Владимиром Сипягиным.

«100% субсидий муниципалитетам будут распределяться законом о бюджете. Закон отклонен губернатором и не подписан. Ситуация рассмотрена на заседании комитета. Комитет рекомендует одобрить закон в ранее принятой редакции», — цитирует председателя бюджетного комитета Михаила Максюкова ПроВладимир.

Отметим, что ранее, когда вопрос о преодолении вето обсуждался на заседании бюджетного комитета, заместитель директора департамента финансов Максим Васенин заявлял, что у губернатора нет принципиальных возражений против изменений в региональный закон о межбюджетных отношениях, но есть поправки и предложение создать согласительную комиссию.