Москва, , 12:46 — REGNUM

В Госдуме заявление советника президента Украины по политическим вопросам об «историческом союзе Украины с Крымом» и включение в конституцию пункта о «национальной автономии» Крыма назвали «очередными дикими фантазиями на тему принадлежности Крыма и грубым искажением исторических фактов», передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Никого на Украине не смущает, что в то время, о котором говорит украинский горе-историк, Украины еще не было, а Крымского ханства не было уже? Настораживает, что у новых властей Украины такие с позволения сказать «советники», — рассуждает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он также уверен, что украинские санкции против России ударят, прежде всего, по самой республике.

Во время президентства Владимира Зеленского в конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Верховной рады Никита Потураев.