25 июля 2019 | Время чтения 2 мин

За последние 20 лет России удалось восстановить свою самостоятельность на международной арене и в определённой степени вернуть статус полноправной мировой державы. Не все возможности были использованы для укрепления суверенитета страны, и в теории достичь страна могла бы и большего — однако причины этого лежат в объективных ограничениях и неготовности страны к быстрой модернизации.

Илья Иванов, , 13:50 — REGNUM

За последние 20 лет России удалось восстановить свою самостоятельность на международной арене и в определённой степени вернуть статус полноправной мировой державы. Не все возможности были использованы для укрепления суверенитета страны, и в теории достичь страна могла бы и большего — однако причины этого лежат в объективных ограничениях и неготовности страны к быстрой модернизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил эксперт Изборского клуба, политолог, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Была укреплена государственная власть, были взяты под контроль в какой-то степени финансовые кланы. Была восстановлена база обороноспособности страны — не полностью восстановлена, но укреплена. Была перевооружена армия. Россия перешла от политики признания своей вассальной зависимости от мировых центров силы к политике национального суверенитета. Была в какой-то мере восстановлена и социальная направленность политики и экономики — это то, что сделать удалось», — заявил Черняховский.

С другой стороны, эффективность любой политики можно оценить лишь в сравнении: если сравнить период с 1920 по 1939 год и с 2000 по 2019-й, то, очевидно, что большевикам удалось сделать во много раз больше.

«Понятно, что для того, чтобы сейчас сделать столько же, нужно было бы применять более форсированные, более эффективные методы управления страной», — отметил политолог.

«Безусловно, два огромных минуса в политике — неготовность к отказу от механизмов рыночной экономики и неготовность к осуществлению репрессий. Имея в виду, естественно, не расправу направо и налево с кем попало, а жёсткое подавление тех, кто сопротивляется государственной политике. В 1937 году Сердюков даже, наверное, бы не сидел», — указал Черняховский.

Густав Клуцис. Кадры решают всё! (фрагмент). 1935

Таким образом, несмотря на то, что за последние двадцать лет позиции страны во многих отношениях укрепились, возможности в этом отношении были использованы далеко не в полном объёме.

«Конечно, нельзя не учитывать и то, что, в отличие от 1920 года, когда у руководства была партия большевиков, партия с жёсткой дисциплиной, победоносная армия и отлаженный механизм ВЧК, была ставка на развитие энтузиазма масс. К 2000 году у Путина не было армии, не было ВЧК, не было полков вооружённого пролетариата, не было партии — ни «Единая Россия», ни КПРФ даже близко не напоминают по эффективности ВКП (б)», — отметил эксперт.

«Баланс в целом положительный. Можно было бы сделать больше, как и всегда. За это время большевики сдвинули три горы, Путин одну. Но многие и одну сдвинуть не могут», — добавил он.