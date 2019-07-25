Додома, , 13:01 — REGNUM

Высокопоставленные чиновники Кении во главе с министром иностранных дел страны Моникой Джумой вернули 35,4 кг золота, контрабандой вывезенного из Танзании, передает ВВС Swahili.

Стоимость золота, которое делегация передала президенту Танзании Джону Магуфули, не была объявлена, но кенийский новостной сайт сообщает, что оно стоило не менее 1 млн долларов США.

По сообщениям газеты The Guardian, партия золота была изъята в главном аэропорту Найроби 15 февраля 2018 года. Золото перевозил путешественник Барака Чауло. По данному делу было начато совместное расследование прокуроров из Кении и Танзании. Затем генеральный прокурор Танзании профессор Аделардус Киланги обратился к правительству Кении с просьбой вернуть вывезенное Чауло золото.

Президент ТанзанииМагуфули сообщил, что он обсуждал вопрос о возврате полезных ископаемых с президентом Кении Ухуру Кеньяттой.

«Я благодарю президента Кеньятту за оказанное доверие и возвращение 35 кг золота и денежных средств, президент Ухуру сделал важный шаг в сотрудничестве, возвратив нам наши природные ресурсы», — заявил президент Магуфули, поблагодарив службы безопасности Кении за проделанную работу.

«Я хочу напомнить танзанийцам, что вы не можете совершить преступление в Кении и спрятаться в Танзании, и наоборот… вас задержат», — сказал Магуфули.