Москва, , 12:25 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прогнозирует рост цен на бензин и топливо, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Депутатов фракции в Госдуме не устраивает, как Госдума решает вопросы сдерживания цен на бензин, следуя указаниям правительства.

«Коллеги из «Единой России» одобряют «налоговый маневр», сейчас принимают поправки по демпфингу. Мы снова предупреждаем: все эти меры лишь провоцируют нехватку топлива на внутреннем рынке и рост цен на бензин», — сказал Миронов.

Накануне Госдума приняла закон, который устанавливает новые нормы демпферного механизма. Речь о способе государственного регулирования цен на бензин.

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