Москва, , 12:29 — REGNUM

Согласно поручениям президента России Владимира Путина, земельные участки в зонах затопления и подтопления в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выдаваться гражданам больше не будут. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил региональным властям установить границы зон подтопления и внести эти данные в Единый государственный реестр недвижимости.

Российский лидер также дал указание провести все выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области в двухнедельный срок. Согласно его поручению, в срок до 1 августа 2019 года должны быть составлены списки пострадавших, а в срок до 10 августа 2019 года им выплатят денежные средства в «полном объеме».

Также президент России поручил правительству решить проблему с возмещением ущерба, который был нанесен личным подсобным хозяйствам жителям Иркутской области.

Напомним, 24 апреля на совещании с членами правительства Путин потребовал от глав регионов России не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий.

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