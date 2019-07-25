Курган, , 12:16 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков разместил в своём инстаграм-аккаунте шуточную картинку из интернета, иронизирующую над теми, кто мечтает о переменах, но сам ничего для этого не делает. На картинке изображён лежащий на русской печке человек, произносящий фразу «Эх… Сейчас бы перемен».

«Товарищи скинули с просторов интернета. Многое напомнило. Улыбнуло», — отметил Вадим Шумков.

https://www.instagram.com/p/B0U2AYnp63z/

Шумков — один из наиболее активных пользователей социальных сетей среди глав регионов, в одном только инстаграме на его страницу подписано 30,4 тысячи человек. При этом, в отличие от многих других губернаторов-блогеров, Шумков не пытается заигрывать со своими подписчиками, нередко полемизирует и весьма резко отвечает тем из них, кто выражает исключительное недовольство по любым событиям, происходящим в регионе.

Глава Зауралья скептически относится к так называемым «диванным критикам» и иногда адресует им свои публикации. Так, например, 14 июля он разместил ещё одну картинку из интернета с надписью «Ты можешь сделать лучше, и у тебя есть время, но ты тратишь его, красноречиво повествуя, как и почему ты не можешь». Пост сопровождался перечнем характеристик, присущих успешным и неуспешным людям. «Посмотрел себя через этот тест, не идеален», — признался Шумков.

https://www.instagram.com/p/Bz5YObapnfP/

В июне Вадим Шумков опубликовал ещё одно обращение к своим подписчикам, которое было воспринято отдельными СМИ как жёсткое. Он напомнил, что создавал страницу в инстаграме, чтобы «откровенно, от первого лица», рассказывать о тех шагах, которые предпринимает новое правительство региона, и о мероприятиях, направленных развитие Курганской области.

«Учитывая это, я не могу дать превратить её в подобие «лавочки у подъезда», где можно сплетничать, огульно обвинять или охаивать. Культуру нужно прививать везде. Потому недопустимо здесь заниматься самопиаром, мелким шантажом, переругиванием, выливанием своего недовольства жизнью и всем миром на других. Для этого есть рекламные агентства, свои странички или психотерапевты», — заявил Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты признали Вадима Шумкова одним из самых жёстких глав регионов новой волны. Вместе с тем, в большей степени его жёсткость относится к подчинённым. Начав работать в Курганской области, он раскритиковал сложившуюся в региона ситуацию, прямо указав на коррупцию, низкую квалификацию управленцев и хаос из-за внутриэлитных конфликтов.

Как отмечают в Центре политической конъюнктуры, глава Зауралья лично контролирует наиболее острые ситуации в регионе, но при этом призывает к бдительности и самих жителей. «Будьте бдительны, чтобы мы могли вам помочь. Сегодня власть работает на вас, но она не может работать за вас, и не может работать в противодействии вам. Поэтому убедительная просьба, поддержите нас, помогайте нам, помогайте другим», — заявил он в одном из выступлений.

Для оперативной реакции на обращения граждан в регионе создан специальный интернет-портал «Обратись».