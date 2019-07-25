Тунис, , 12:19 — REGNUM

10 ноября в Тунисе состоятся президентские выборы. Впервые в истории страны свою кандидатуру на выборах намерен выставить открытый гомосексуалист — 48-летний Мунир Баатур, принадлежащий к Либеральной тунисской партии, пишет газета El Pais.

До недавнего времени участие Баатура было под вопросом из-за его судимости. Парламент утвердил законопроект, запрещающий ранее судимым претендовать на пост президента. Однако действующий президент Беджи Каид Эс-Себси не подписал его. Адвокат и лидер самого известного гей-сообщества Шамс, легализированного после революции 2011 года, Мунир Баатур три месяца провел в тюрьме. В своей предвыборной кампании он предлагает ликвидировать статью 230 Уголовного кодекса, криминализирующую гомосексуализм.

Однако Баатур не делает акцента в своей кампании на своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В ее центр он ставит поиск инновационных решений для перезапуска тунисской экономики.

«Моя ориентация не является релевантным вопросом. Других кандидатов об этом не спрашивают. Меня не беспокоит, что СМИ упоминают об этом, но я себя вижу обычным кандидатом от партии», — сказал Баатур газете.

В настоящее время гомосексуализм карается в Тунисе лишением свободы. Согласно недавнему опросу Би-би-си, лишь 7% туниссцев считают однополые отношения приемлемыми.