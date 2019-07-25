25 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и предложил ему «правовую помощь Украины» в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли. Приговор убийце Роккелли, гражданину Италии и Украины Виталию Маркову (24 года тюрьмы), Зеленский назвал «неоправданно жестким». По большому счету Конте уже ответил Зеленскому. И ответ этот отрицательный.

Сергей Гуркин, , 12:16 — REGNUM

Вечером во вторник, 24 июля, в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что глава государства провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и, в числе прочего, предложил ему «правовую помощь Украины» в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли. Приговор убийце Роккелли, гражданину Италии и Украины Виталию Маркову (24 года тюрьмы), Зеленский назвал «неоправданно жестким» и выразил надежду на «беспристрастный пересмотр» этого дела в апелляции.

Иван Шилов © ИА REGNUM

По большому счету премьер-министр Италии уже ответил Зеленскому на эту его просьбу. И ответ этот отрицательный. В опубликованном итальянской стороной пресс-релизе о Роккелли и Маркове не сказано ни слова.

Роккелли был убит в Донбассе весной 2014 года. Группой, которая расстреляла журналистов, руководил Марков. Цель убийства — избавиться от свидетелей других своих правонарушений. Суд счел это доказанным: сторона обвинения предоставила свидетеля, кроме того, доказательства были найдены и в телефоне самого Маркова.

Тезис о «правовой помощи» Украины может вызвать разве что грустную улыбку. На европейском континенте нет второй такой страны, где законы попираются столь откровенно и грубо. И профессору права Конте это прекрасно известно.

Зеленский назвал приговор «неоправданно жестким», и можно вспомнить, что прокуратура просила для Маркова «всего» 17 лет тюрьмы. Этот срок вырос еще на семь лет уже в ходе самого судебного рассмотрения. И тому есть две очевидные причины.

Первая причина понятна: итальянское государство защищает своего гражданина. Но есть и вторая, ведь итальянское гражданство было и у Маркова. Обстоятельства, касающиеся убийцы, волновали судей не меньше, чем обстоятельства, связанные с жертвой.

Марков вместе с семьей жил в Италии с 2003 года. Он рос в спокойной стране, и итальянское государство предоставило ему все необходимое для нормальной жизни. А в конце 2013 года этот мирный гражданин поехал на другой конец континента, где очень скоро вступил в нацистский батальон и начал убивать мирных граждан.

Итальянское государство не хочет, чтобы подобное повторялось. Для этого нужно сделать две вещи. Первая — обратить пристальное внимание на жизнедеятельность украинской «общины» в Италии. Как у живущих в мирной спокойной стране граждан появляется желание вступать в нацистские батальоны и убивать людей? И вторая вещь — вынести максимально жесткий приговор, чтобы другим, как говорится, было неповадно.

Поэтому Зеленский напрасно надеется на апелляцию. Он, впрочем, и не надеется — лишь делает вид, чтобы отчитаться перед националистами, что он, мол, сделал что мог. Но пересмотр дела в апелляции с учетом прежних и новых обстоятельств — от диалогов с участием Маркова, в которых он хвалился пытками над пленниками, до поведения украинских политиков, призвавших после приговора Маркову «брать граждан Италии в заложники» для обмена, может привести к неожиданному повороту.

К примеру, к тому, что срок для Маркова вырастет еще на несколько лет.