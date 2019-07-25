Киев, , 12:11 — REGNUM

Власти Украины намерены вернуться к вопросу о включении в Конституцию пункта о «национальной автономии» Крыма, заявил в эфире телеканала ATR советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

Российский полуостров Крым © ИА REGNUM

По его словам, на сегодняшний день уже работает «комитет парламента по оккупированным территориям», который разделен на подведомства по Крыму и Донбассу. В «комитете» поддерживают перспективу создания «автономии» Крыма, добавил он.

Как считает Потураев, в момент развала Российской империи в начале 19 века Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое, — сказал он. — Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который разработала партия, предусматривает предоставление Донбассу автономного статуса, как у Крыма.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам проведённого на полуострове всенародного референдума. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

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