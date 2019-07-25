Москва, , 12:09 — REGNUM

Гражданам РФ не следует покупать недвижимость или другое имущество в других странах, так как они могут его лишиться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом журналистам заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Грузия — покупают там дома. А потом, когда придут турки, они будут стоять у стен Госдумы и говорить: «Верните нам нашу недвижимость, верните наши деньги». Не покупайте ничего за границей — ни в Турции, ни в Болгарии, ни в Грузии. Все у вас отберут, вам только хуже будет», — заявил Жириновский.

По его словам, граждане сегодня не осознают, что такие покупки рискованны.