Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области не будут рассматривать законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в донском парламентеСергей Косинов.

«На заседании комитета по законодательству большинством голосов законопроект о прямых выборах глав администраций не пропустили. Основная причина — финансы, хотя я настаивал на том, что в случае совмещённых с местными депутатскими выборами дополнительных средств не понадобится. К сожалению, заключения правительства [Ростовской области], прокуратуры получил только на самом комитете, времени отработать с юристами не было, пришлось защищаться «с листа». Дам поручение отработать и будем двигаться дальше», — написал народный избранник.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ориентировочную стоимость прямых выборов градоначальников — 120 млн рублей. По его мнению, на эти же средства можно построить новый детский сад. При этом полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявлял, что не видит положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону.

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