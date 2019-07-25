Москва, , 12:03 — REGNUM

В Госдуме намерены проработать поправки, предполагающие сплошные вырубки леса для расширения БАМа и Транссиба, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Иван Шишкин. Лесная вырубка (фрагмент). 1870

Правительство РФ подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющих РЖД осуществлять сплошные вырубки леса для расширения БАМа и Транссиба.

В комитете Госдумы по природным ресурсам заверили, что для контроля за объемами вырубок могут быть включены конкретные количественные показатели по допустимым вырубкам.

«В любом законодательном акте, касающемся природопользования, не должно быть лазеек, которые могут быть использованы для злоупотреблений. Поэтому мы будем внимательно смотреть, если необходимо, наверно имеет смысл четкие цифры указать, какое количество, какая полоса может быть задействована, какое количество квадратных метров», — заявил глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

В планах комитета проанализировать документ на предмет его соответствия экологическому зонированию Байкальской природной территории.

Николаев также напомнил о том, что Госдума приняла закон, согласно которому вырубивший лес должен его восстановить в полном объеме.

Вместе с тем экологи выступают против, они считают, что вырубка леса может разрушить экосистему Байкала: сплошные вырубки могут привести к эрозии почв, из-за чего в озеро начнут стекать глина, песок и биогенные элементы.