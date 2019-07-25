Оренбург, , 12:01 — REGNUM

В Оренбургской области вторым кандидатом, который борется на выборах за пост губернатора и смог собрать подписи депутатов в муниципального уровня, стал выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Анатолий Кобзев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Кобзев представил 246 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет, список из трех кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации, а также письменное уведомление об отсутствии счетов в иностранных банках.

Напомним, ранее пакет документов, в том числе подписи депутатов, предоставил выдвиженец партии «Справедливая Россия» Сергей Яцына.

Добавим, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. О своем участии заявили восемь партий. При этом политологи говорят об отсутствии конкуренции на выборах, а также о том, что пройти муниципальный фильтр смогут только те выдвиженцы, которые смогут договориться с партией власти.

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