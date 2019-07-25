Оренбург, , 11:50 — REGNUM

В Избирательную комиссию Оренбургской области в рамках избирательной компании по выборам губернатора поступило семь жалоб. Среди них нет обоснованных, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизибркома Александр Нальвадов.

В ряде случаев жаловались на прохождение муниципального фильтра. Напомним, что выдвиженец «Парнаса» Сергей Столпак объявил о голодовке из-за трудностей сбора подписей и заявил, что не будет их собирать. На трудности преодоления жаловались и выдвиженцы «Яблока» Ринат Хамиев, а также партии «Защитники Отчества» Пётр Капишников.

«Муниципальный фильтр — это поддержка депутатом муниципального образования кандидата на должность губернатора. То есть муниципальный фильтр изначальной целью своей преследовал активизацию работы политических партий на местном уровне. Не секрет, что до его введения политическая составляющая на выборах шла вяло и была организована слабо. Поэтому законодатель, устанавливая требования к выдвижению кандидата, прежде всего руководствовался, что кандидат на должность губернатора должен быть поддержан муниципальным уровнем», — сказал Нальвадов.

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