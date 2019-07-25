Оренбург, 25 июля 2019, 11:50 — REGNUM
В Избирательную комиссию Оренбургской области в рамках избирательной компании по выборам губернатора поступило семь жалоб. Среди них нет обоснованных, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизибркома Александр Нальвадов.
В ряде случаев жаловались на прохождение муниципального фильтра. Напомним, что выдвиженец «Парнаса» Сергей Столпак объявил о голодовке из-за трудностей сбора подписей и заявил, что не будет их собирать. На трудности преодоления жаловались и выдвиженцы «Яблока» Ринат Хамиев, а также партии «Защитники Отчества» Пётр Капишников.
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