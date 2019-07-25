Липецк, , 11:48 — REGNUM

Кандидат на пост губернатора Липецкой области от ЛДПР Александр Шерин не смог набрать нужного количества подписей муниципальных депутатов, хоть и подал в избирком документы для регистрации. Об этом сообщил портал LipetskMedia.

Шерин смог собрать с вою поддержку всего 106 подписей, хотя их должно быть не менее 163. По данным «Коммерсанта», кандидат от «Парнаса» Олег Хомутинников и вовсе не стал подавать документы для регистрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, документы с нужным количеством подписей сдали Игорь Артамонов («Единая Россия»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), генеральный директор ООО «Топаз» Андрей Плотников («Коммунисты России»), директор ООО «СТД — Девелопмент» Вадим Давыдов («Казачья партия РФ»), директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России») и депутат облсовета Сергей Токарев (КПРФ).

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