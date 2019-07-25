Москва, , 11:46 — REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен отсутствием полноценного диалога между Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM25 июля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Настаиваем на том, чтобы власть продолжила полноценный диалог. Я считаю, что в прошедшем сезоне был нарушен нормальный диалог Госдумы и руководства фракций с президентом РФ», — заявил Зюганов перед заседанием Госдумы.

Он видит негативные последствия такой практики.

«Не знаю, кто отгородил президента от нормальных деловых встреч руководителей фракций, но это очень плохой симптом. Потому что президенту о реальном положении по целому ряду проблем кроме лидеров фракций сказать некому. Все остальные ему подчинены, всех остальных могут росчерком пера или уволить, или выгнать, или признать недееспособным», — сказал лидер КПРФ.

Зюганов отметил рост социального напряжения шестой год подряд и попытки либерального реванша, которые видно в Москве, Санкт-Петербурге и в ходе выборной кампании.