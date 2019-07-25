Джуба, , 11:51 — REGNUM

Организация Объединенных Наций (ООН) наградила 22 сотрудников полиции Уганды за их вклад в дело укрепления мира в Южном Судане. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Полицейские из Уганды работают в Южном Судане в течение года. Они проводят учения для полицейских в Южном Судане, в частности обучают их работе с новой техникой.

«Комиссар миссии ООН в Южном Судане Унаиси Луту Вунивакуа наградила угандийских офицеров специальными медалями ООН в знак признательности за их жертву, тяжелую работу и упорство в деле наращивания потенциала Южного Судана», — говорится в заявлении полиции.

Вунивакуа также поблагодарила правительство Уганды за то, что в Южный Судан был направлен отряд полиции, на 36 процентов состоящий из женщин. В задачи полиции Уганды также входила защита гражданских лиц в Южном Судане.

Напомним, полиция Уганды участвует в миротворческих миссиях ООН с 2004 года и за это время была развернута в Либерии, Косово, Восточном Тиморе, Судане и Сомали.