Пекин, , 11:39 — REGNUM

Китай приветствует концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которую на днях представило Министерство иностранных дел РФ. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

ВМФ России Mil.ru

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«Мы хотели бы усилить сотрудничество, координацию и коммуникацию со всеми соответствующими сторонами», — добавила дипломат.

Она также отметила важность мира и стабильности в зоне Персидского залива для «обеспечения безопасности и развития региона и мира в целом». По слова представителя китайского внешнеполитического ведомства, для этого необходимо налаживать добрососедские отношения, базирующиеся на взаимном уважении.

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Как сообщал ИА REGNUM, 23 июля Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте «Концепцию коллективной безопасности в регионе Персидского залива», предложив странам, находящимся за пределами Персидского залива, отказаться от постоянной дислокации своих воинских группировок в зоне в этом регионе. Данный документ является предложением к обсуждению сложившейся непростой ситуации в зоне Персидского залива и поиском выхода из неё.

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