Киев, , 11:35 — REGNUM

Государственно бюро расследований Украины хочет «плавно съехать» в деле о расследовании факта неуплаты налогов экс-президентом Петром Порошенко при продаже им завода «Кузница на Рыбальском». Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Виктор Прошкин.

«Каждая сторона старается очень осторожно подойти к процессу. Даже ГБР хочет как-то плавно съехать с этого вопроса. Возможно, многие боятся заниматься этим делом или неприятно заниматься этим делом», — сказал Прошкин.

При этом он выразил уверенность в том, что фракция «Слуга народа» отменит депутатскую неприкосновенность «не из-за Петра Порошенко, а чтобы держать фракцию в тонусе, чтобы была дисциплина».

«Очень серьезное обвинение по поводу неуплаты налогов. Президент Украины декларировал много серьезных пафосных вещей, и нам будет очень печально увидеть, если все эти факты подтвердятся, и он понесет какую-то уголовную ответственность за свои действия», — рассказал Прошкин.

В свою очередь, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов выразил надежду на то, что если сегодня Порошенко не явится на дачу показаний, то до конца завтрашнего дня в суд будет направлено ходатайство о его принудительной доставке.

«Напоминаю, завтра в 15:30 допрос Порошенко в Государственном бюро расследований. Выражаю надежду, что, в случае неявки фигуранта, до конца завтрашнего дня в суд будет направлено ходатайство о его принудительной доставке. Ничего личного — болею за соблюдение УПК», — написал Портнов на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что к нему пришел экс-президент Порошенко с просьбой допросить его 24 июля, а не 25 июля. При этом он выразил надежду на то, что 25 июля Порошенко явится на дачу показаний в ГБР.

Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском».