Киев, 25 июля 2019, 11:35 — REGNUM
Государственно бюро расследований Украины хочет «плавно съехать» в деле о расследовании факта неуплаты налогов экс-президентом Петром Порошенко при продаже им завода «Кузница на Рыбальском». Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Виктор Прошкин.
При этом он выразил уверенность в том, что фракция «Слуга народа» отменит депутатскую неприкосновенность «не из-за Петра Порошенко, а чтобы держать фракцию в тонусе, чтобы была дисциплина».
В свою очередь, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов выразил надежду на то, что если сегодня Порошенко не явится на дачу показаний, то до конца завтрашнего дня в суд будет направлено ходатайство о его принудительной доставке.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что к нему пришел экс-президент Порошенко с просьбой допросить его 24 июля, а не 25 июля. При этом он выразил надежду на то, что 25 июля Порошенко явится на дачу показаний в ГБР.
Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском».