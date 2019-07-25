Оренбург, , 11:32 — REGNUM

В Оренбурге выдвиженец от партии «Яблоко» Ринат Хамиев оспорил в суде постановление облизбиркома о запрете распространения агитационного материала. Однако областной суд признал решение комиссии законным и обоснованным, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов.

Напомним, облизбирком усмотрел в агитгазете признаки нарушения законодательства. Материал запретили распространять.

В свою очередь, комментируя создавшуюся ситуацию, в реготделении заявили, что практически весь агитматериал уже раздали прохожим на улицах и в положили в почтовые ящики жителям в разных районах области. Тираж составил 100 экземпляров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье распространили запрещённый тираж агитгазеты