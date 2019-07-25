Бишкек, , 11:31 — REGNUM

Условием политической стабильности в Киргизии является отказ действующей власти от политического преследования оппонентов. Об этом 25 июля заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание 24.kg.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев Kremlin.ru

Экс-президент отметил, что встреча с российским лидером стала хорошей возможностью для обмена мнениями по вопросу политической стабильности в Киргизии.

«Обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия (для стабилизации политической ситуации — ИА REGNUM ). И мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле», — прокомментировал содержание переговоров Атамбаев.

Он добавил, что власти в Киргизии должны продемонстрировать объективность при рассмотрении дел в судах, а также прекратить давление на оппонентов. «Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Киргизии», — добавил бывший глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент России Владимир Путин встретился с бывшим главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Российский лидер прокомментировал содержание разговора журналистам. По его словам, основной темой встречи стал вопрос обеспечения стабильности в Киргизии.

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