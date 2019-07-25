Найроби, , 11:28 — REGNUM

Президент Кении Ухуру Кеньятта 24 июля назначил министра трудоустройствастраны Укуру Ятани исполняющим обязанности министра финансов на следующий день после того, как действующему министру финансов Генри Ротичу были предъявлены обвинения в коррупции. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что в 2018 году Ятани занимал пост парламентария, а затем являлся послом страны в Австрии и губернатором одного из регионов. Ятани имеет ученую степень в области экономики и социологии.

Во вторник, 23 июля, Ротич не признал себя виновным по обвинению в коррупции в связи с тендерами на строительство двух плотин. Ротич и другие 26 подозреваемых по делу вновь предстанут перед судом 8 августа.

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