Волгоград, , 10:55 — REGNUM

Избирательная комиссия Волгоградской области 24 июля завершила приём документов от политических партий, выдвинувших списки кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов областной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома. Документы по единому избирательному округу и для регистрации списков кандидатов предоставили шесть избирательных объединений.

По данным на 24 июля зарегистрированы три списка кандидатов по единому округу — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Документы «Единой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунистов России» находятся на рассмотрении избиркома.

В Волгоградскую областную Думу избирают 38 депутатов, 19 из которых по единому избирательному округу, ещё 19 по одномандатным избирательным округам. Срок полномочий думы — пять лет. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.