Канберра, , 11:05 — REGNUM

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал максимально улучшить экономическое сотрудничество с Великобританией, об этом 25 июля сообщает Agence France Presse.

Причиной для оптимизма стало избрание на пост премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, вступившего в должность 24 июля.

Моррисон провел телефонные переговоры со своим коллегой и поздравил его с победой, подчеркнув свое стремление продолжать тесное сотрудничество. Канберра готова заключить с Лондоном торговое соглашение, после выхода страны из ЕС.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сразу же после вступления в должность пообещал вывести страну из содружества к 31 октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон пообещал более выгодную сделку по Brexit