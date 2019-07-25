Москва, , 10:37 — REGNUM

Сегодня, 25 июля, в России отмечают День сотрудника органов следствия. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов следственных органов РФ поздравил президент России Владимир Путин.

Следственный комитет России Sledcom.ru

В поздравительном обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за добросовестную работу и выразил уверенность, что российские следователи будут работать «ответственно, беспристрастно и безупречно».

«С петровских времён ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. На них и сегодня основана вся деятельность Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается каждый год 25 июля, начиная с 2014 года. Именно в этот день в 1713 году был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Постановление о праздновании этого профессионального праздника было подписано правительством РФ 27 августа 2013 года.