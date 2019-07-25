Тбилиси, , 10:30 — REGNUM

Соучредитель и совладелец одного из крупнейших грузинских коммерческих банков АО «ТВС Банк» Мамука Хазарадзе верит, что в возбужденном против него уголовном деле «правда обязательно восторжествует». Об этом банкир написал на своей странице в соцсети Facebook после допроса в главной прокуратуре Грузии по делу об отмывании незаконных доходов.

По информации Хазарадзе, прокуратура, действуя в соответствии с «советскими традициями», своими брифингами и заявлениями нанесла банку серьезный ущерб.

«Брифинги прокуратуры уже в третий раз за последние 6 месяцев привели к тяжелым последствиям, и акции «ТВС Банка» сегодня (24 июля) обесценились в течение дня на 12%. В результате акционеры понесли ущерб на $130 млн. Аналогичные последствия имели и два предыдущих брифинга», — написал Мамука Хазарадзе.

Действия прокуратуры он расценил как целенаправленные действия против международных инвесторов и финансовой стабильности Грузии. Чтобы спасти банк от возможных негативных явлений, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе приняли решение о временной отставке с занимаемых должностей.

«Хочу напомнить, что 24 июня в Лондоне наши акционеры 98% голосов вновь избрали меня и Бадри Джапаридзе председателем и заместителем наблюдательного совета банка, за что мы благодарим каждого из них. Но исходя из того, что несправедливые нападения на нас не закончились и из-за этого банк, его акционеры и сотрудники несут убытки, мы покидаем занимаемые в банке должности до тех пор, пока весь этот абсурдный процесс не закончится», — заявил Хазарадзе.

Напомним, что прокуратура Грузии 24 июля предъявила банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе окончательное обвинение в отмывании незаконных доходов на сумму $16 754 000 и обратилась в суд с ходатайством о вынесении обвиняемым меры пресечения. Вменяемое Хазарадзе и Джапаридзе преступление прокуратура квалифицировала согласно статье 194, часть 2-я, подпункт «а» и часть 3-я, подпункт «в» Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов, совершенная группой лиц и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), что карается лишением свободы сроком до 12 лет.

Первое заявление о вероятном преступлении, совершенном учредителями и совладельцами долей в АО «ТВС Банк» прокуратура Грузии сделала еще в январе текущего года. Основанием для возбуждения уголовного дела и начала расследования назвала заключение Службы финансового мониторинга, выявившей сомнительную транзакцию, совершенную банкирами в 2008 году на сумму до $17 млн.

Мамука Хазарадзе сразу опроверг эти обвинения и связал их с попыткой отстранения его от проекта строительства порта Анаклия, для которого по его инициативе был создан Консорциум развития Анаклии. Нацбанк и прокуратура потребовали отстранения Хазарадзе и Джапаридзе от должностей председателя и зампредседателя наблюдательного совета банка, что и было сделано. Позднее, на фоне поддержки банкиров со стороны оппозиции и западных партнеров, акционеры банка в Лондоне приняли решение о восстановлении полномочий Хазарадзе и Джапаридзе.

После того, как в связи с событиями 20−21 июня в Тбилиси начались акции протеста, в соцсетях появились информации о том, что эти акции могут финансировать оппозиционные властям бизнесмены. Позднее сам Хазарадзе опубликовал в соцсетях свое очередное заявление и сообщил, что осенью собирается учредить общественное движение. Отметим, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили отреагировал на заявление Хазарадзе достаточно спокойно и отметил, что он лично приветствует вступление в политику новых лиц.

Такая реакция Иванишвили вызвала у некоторых представителей экспертных кругов подозрение, что движение, которое собирается учредить Хазарадзе, может оказаться той (сателлитной) силой, на поддержку которой правящая партия будет рассчитывать в преддверии и после очередных парламентских выборов. Судя по заявлению прокуратуры, планы по учреждению общественного движения и вступлению в политику Мамука Хазарадзе может не осуществить.