Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM

В Екатеринбурге заключили «пакт о ненападении» между частью православной общественности и участниками «храмовых протестов». Об этом заявила основатель музея Святости и один из организаторов процесса Оксана Иванова на странице в Facebook.

На встрече, где собрались представители сторон, со стороны православных было предложено ходатайство о прекращении или смягчении уголовных дел, которые открыли на участников протеста. Взамен протестующие должны согласиться «впредь не мешать строить» храм Святой Екатерины и признать, что верующим крайне важно построить этот объект в городе.

Стороны заключили «пакт», но далее им предстоят дальнейшие встречи в расширенном составе.

Напомним, после майских «храмовых протестов» в Екатеринбурге отменили решение о строительстве храма Святой Екатерины в городском сквере. Теперь жителей города готовят к опросу, на котором и решится судьба религиозного объекта.

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