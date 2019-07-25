Москва, , 10:20 — REGNUM

Россия не будет признавать законность вынесенных любыми арбитражными судами решений, касающихся воссоединения Крыма с России в 2014 году. Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции России, комментируя решение международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского «Ощадбанка» в РФ.

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В ведомстве пояснили, что «у арбитражных трибуналов отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких исков», сообщает ТАСС. В свою очередь, РФ будет оспаривать все вынесенные решения в уполномоченных государственных судах.

Напомним, Крым стал российской территорией 18 марта 2014 года. В ходе проведённого всенародного референдума большинство жителей полуострова высказались за выход Крыма из состава Украины и воссоединение с РФ. Официальный Киев народное волеизъявление не признаёт и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года государственный банк Украины «Ощадбанк» подал уведомление в международный арбитраж против России с целью вернуть свои потерянные инвестиции после включения Крыма в состав РФ. В кредитной организации отметили, что первый шаг в этом направлении «Ощадбанк» сделал в первой половине июля 2015 года». Тогда кредитная организация направила уведомление уполномоченным представителям РФ.

В ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже обязал Россию выплатить украинскому «Ощадбанку2 $1,3 млрд в связи с потерей активов кредитной организации в Крыму. Также по решению суда российская сторона должна будет выплачивать проценты к указанной сумме вплоть до закрытия искового требования.