Челябинск, , 10:11 — REGNUM

В Челябинской области 84% избирателей смогут отдать свои голоса на выборах под видеонаблюдением. На 1250 участках смонтируют 2602 IP-камеры, сообщили журналистам в облизбиркоме.

Избиратель Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это станет дополнительной гарантией открытости, прозрачности и гласности губернаторских выборов», — считает глава облизбиркома Сергей Обертас.

Записи будут храниться три месяца с момента официального подведения результатов выборов. При этом на публичный портал трансляция будет идти до окончания голосования, а на служебный — до момента окончания подсчёта.

Напомним, губернатора челябинцы смогут выбрать 8 сентября. Они выберут из пяти кандидатов.