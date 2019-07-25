Минск, , 10:07 — REGNUM

Александр Лукашенко 24 июля подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства».

«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста. В то же время число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья», — сказано в официальном комментарии президентской пресс-службы.

Новыми правилами «вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки», отметили в пресс-службе, и касается он, в первую очередь, желающих продолжить обучение после школы. Уклонившимся от призыва нельзя будет стать чиновником, служить в КГБ и других «силовых» структурах.

Зато выпускники вузов смогут отслужить по контракту вместо обязательной «отработки» в течение нескольких лет, если обучались за счёт бюджета. При этом им не надо будет выплачивать отступные от работы по направлению при распределении.

«Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее», — подчеркнули в пресс-службе президента.