Москва, , 10:06 — REGNUM

В Совфеде осудили заявление советника президента Украины относительно дополнения текста конституции республики, передает корреспондент ИА REGNUM25 июля.

Украина при Владимире Зеленском вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму. Об этом заявил советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев.

Киев может издеваться над конституцией своей страны сколько угодно, включая в нее любые пункты, не имеющие к Украине никакого отношения, но все равно от этого белое не станет черным, отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Могу только констатировать, что исторические экскурсы людей, пришедших во власть вместе с Владимиром Зеленским, и членов команды прежнего президента преследуют единую цель — возвеличить Украину, нарисовав ей новую историю, в которой нет места ни одному подлинному факту», — сказал Клинцевич.

Что касается утверждения советника президента Украины по политическим вопросам Никиты Потураева о союзнических отношениях Украины и Крымского ханства, то с такими же основаниями он мог бы порассуждать, например, о союзе Украины с Астраханским и Казанским ханствами против России, добавил он.