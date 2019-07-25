Кишинёв, , 09:57 — REGNUM

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев и вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Василий Шова провели первую встречу в Кишиневе. Как передает ИА REGNUM, они обсудили ход переговоров и реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Стороны договорились активнее заняться решением проблемы телефонной связи между Молдавией и ПМР. Игнатьев указал на проблемы в реализации механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении. Молдавия, по его словам, в нарушение ранее достигнутых договоренностей дискриминирует приднестровцев и ограничивает их права, отказываясь выпускать за рубеж автовладельцев, не обладающих молдавскими водительскими удостоверениями.

Он также призвал Молдавию активизировать работу по урегулированию проблемы политически мотивированных уголовных дел, заведенных в Кишиневе на должностных лиц и бизнесменов из Приднестровья.

Молдавия и ПМР договорились о запуске троллейбусной линии между селом Варница (согласно конституции Приднестровья, село входит в состав ПМР, но фактически находится под контролем Молдавии — прим. ИА RE) и городом Бендеры. Также было решено разработать совместное обращение с просьбой о финансировании внешними донорами реконструкции дороги Кишинев-Тирасполь-Кучурган.

СТороны также согласились с предложением Миссии ОБСЕ провести очередной раунда переговорного формата «5 + 2» в Братиславе 7−8 октября 2019 года.

Отметим, что это первая встреча переговорщиков Молдавии и ПМР в этом году и первая встреча после смены власти в Молдавии и назначении Шовы на пост вице-премьера по «реинтеграции».

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