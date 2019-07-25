Киев, , 09:56 — REGNUM

На Украине любой президент садится на пороховую бочку, если концентрирует всю власть в своих руках, но использует ее не для того, на что надеялись избиратели. Об этом заявил сегодня, 25 июля, украинский политолог Сергей Гайдай, комментируя итоги голосования в Верховную раду Украины нового созыва.

Говоря об успехе партии «Слуга народа», которая получает 254 мандата из 424, эксперт отметил, что лично его не пугает нынешняя концентрация власти в одних руках.

«Это дает возможность быстро провести необходимые изменения и реформы. Не нужно ни с кем согласовывать задуманное. Не надо растягивать процесс на сложные процедуры и долгие годы. Можно делать то, что необходимо… Но в этом же и самый большой риск. Дело не в том, что Владимир Зеленский может стать маленьким диктатором большой страны в стиле Александра Лукашенко», — отмечает Гайдай.

Далее политолог отмечает, что «майданорасположенность» украинцев никто не отменял и это грозит нынешней власти быстрыми потрясениями, если их действия не будут отвечать ожиданиям народа.

«Или следующие выборы, где такого президента сразу же снесет волной ненависти, как и нерадивого предшественника. Хотя Зеленский говорит, что пяти лет, одного срока ему хватит. Но вряд ли он хочет покинуть пост президента в 2024 году под градом гнилых помидоров неуважения и презрительное улюлюканье когда-то восторженных почитателей», — заявляет Гайдай.

Эксперт подчеркивает, что когда кто-то концентрирует всю полноту власти в своих руках стоит задавать только один вопрос: зачем?

«Хорошо, если власть действительно необходима для быстрых реформ, серьезных изменений к лучшему и выполнения общественных запросов, которые накопились за 28 лет… Но совсем другое дело, если власть необходима ради того чтобы получить возможности для личного обогащения и освоения коррупционных схем и монопольных финансовых потоков окружением, как это было с Петром Порошенко», — резюмирует Гайдай.

ИА REGNUMнапоминает, что по состоянию на утро 25 июля ЦИК Украины практически закончила подсчет результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля. партия Зеленского «Слуга народа» получает 254 депутатских мандата, что дает возможность политической силе монопольно сформировать правящую коалицию и назначить новое правительство. Официальные итоги выборов должны быть оглашены до 5 августа.