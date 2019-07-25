Челябинск, , 09:49 — REGNUM

В Челябинске бывший кандидат на пост губернатора области Александр Лебедев проиграл ещё один суд. 24 июля облсуд не согласился с его заявлением о том, что региональный избирком проявил бездействие, которое выразилось в отсутствии контроля за соблюдением избирательных прав граждан.

Облсуд отказался удовлетворить требования истца.

Отметим, ранее Лебедев проиграл ещё два иска. Баннер с его изображением суд признал агитационным материалом. А перед этим он он не сумел добиться отмены постановления об изменении схемы одномандатных округов в Ленинском районе города.