Сулеймания, Ирак, , 09:55 — REGNUM

Третья по величине партия Иракского Курдистана «Движение за перемены» проведет выборы нового лидера 14 сентября 2019 года. Об этом 25 июля сообщает Kurdistan24.

Данное решение было принято во время заседания Национальной ассамблеи движения, прошедшего в городе Сулеймания.

Напомним, партия «Движение за перемены» появилась в 2009 году, представители которой вышли из состава второй по величине партии Иракского Курдистана Патриотического союза Курдистана.

На парламентских выборах 2018 года политическая сила получила 12 мест в законодательном органе региона.

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