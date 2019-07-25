Багдад, 25 июля 2019, 09:41 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал себя другом всех жителей Ирака, в том числе и иракских курдов. Об этом 24 июля на своей странице в социальной сети Twitter сообщил посол Соединенного Королевства в Ираке Джон Уилкс.
Как передавало ИА REGNUM, 23 июля Борис Джонсон был избран на пост лидера Консервативной партии Великобритании, в виду того, что данная политическая сила обладает большинством мест в парламенте, политик автоматически стал главой правительства.
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