Багдад, , 09:41 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал себя другом всех жителей Ирака, в том числе и иракских курдов. Об этом 24 июля на своей странице в социальной сети Twitter сообщил посол Соединенного Королевства в Ираке Джон Уилкс.

«Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он друг Ирака, в том числе и курдов. Он выступает за развитие отношений между Великобританией и Ираком» Джон Уилкс

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля Борис Джонсон был избран на пост лидера Консервативной партии Великобритании, в виду того, что данная политическая сила обладает большинством мест в парламенте, политик автоматически стал главой правительства.

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