Кампала, , 09:29 — REGNUM

Угандийский оппозиционные политик и известный поп-музыкант Бобби Вайн официально заявил о том, что будет баллотироваться в президенты на выборах 2021 года, передает ВВС Africa.

По данным журналистов, 37-летний политик бросит вызов действующему президенту Уганды Йовери Мусевени, который находится у власти уже 33 года.

«От имени народа Уганды я призываю вас [президент Мусевени] к свободным и справедливым выборам в 2021 году», — заявил оппозиционер на мероприятии, прошедшем в столице Уганды Кампале 24 июля.

«Я осознаю опасность, с которой столкнусь, когда брошу вызов Мусевени, но жители страны убедили меня в том, что я являюсь тем человеком, которого они хотят видеть у власти», — сказал он позже агентству AFP.

Вайн, называющий себя «президентом гетто», является жестким критиком Мусевени.

В 2018 году оппозиционеру было предъявлено обвинение в государственной измене якобы за то, что он забросал кортеж президента камнями. Вайн, настоящее имя которого — Роберт Кьягуланьи, отрицал обвинения и был освобожден под залог. Кьягуланьи является депутатом в течение двух лет. Он выступает в качестве «защитника бедных» и поет о социальной справедливости и демократии.