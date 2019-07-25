Сана, , 09:25 — REGNUM

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на авиабазу короля Халида в Саудовской Аравии, осуществленную с помощью беспилотников, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Хуситы. Йемен Cairoportal.com

По словам представителя повстанцев Яхьи Сарея, целью нападения были истребители королевства, располагавшиеся на авиабазе. Кроме того, таким образом, хуситы дали ответ на нападения войск арабской коалиции в самом Йемене.

«Эта атака была ответом на рейды коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершенные за последние 12 часов» Яхья Сарей

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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