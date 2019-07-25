Сана, 25 июля 2019, 09:25 — REGNUM
Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на авиабазу короля Халида в Саудовской Аравии, осуществленную с помощью беспилотников, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.
По словам представителя повстанцев Яхьи Сарея, целью нападения были истребители королевства, располагавшиеся на авиабазе. Кроме того, таким образом, хуситы дали ответ на нападения войск арабской коалиции в самом Йемене.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.
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