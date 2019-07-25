Москва, , 13:19 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий добросовестным покупателям получить компенсацию за «криминальное» жилье, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Закон внесен во исполнение постановления Конституционного суда.

Добросовестный собственник может получить компенсацию из казны РФ за утрату права на жилое помещение по независящим от него причинам.

Единовременная компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к РФ о выплате данной компенсации. Соответствующий судебный акт принимается в случае, если по независящим от добросовестного приобретателя причинам в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом о возмещении ему убытков, возникших в связи с истребованием от него жилого помещения, взыскание по исполнительному документу произведено частично или не производилось в течение шести месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению.

Размер компенсации

Размер компенсации определяется судом. При этом суд исходит из суммы, составляющей реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем, ущерб возмещается в размере кадастровой стоимости жилого помещения. Однако если добросовестному приобретателю возмещены убытки, возникшие в связи с истребованием от него жилого помещения, размер компенсации подлежит уменьшению на сумму возмещенных убытков.

Устанавливается, что в случае выплаты компенсации к РФ переходит в пределах выплаченной суммы право (требование), которое добросовестный приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему убытков в связи с истребованием от него жилого помещения.

В случае, если утрата физлицом — добросовестным приобретателем жилого помещения стала следствием ненадлежащего исполнения органом Росреестра своих полномочий, то убытки возмещаются в полном объеме за счет казны РФ.

Суммы

Принятие закона не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета в связи с тем, что закон не изменяет действующих норм о регистрации размера соответствующей компенсации (1 млн рублей). Также закон не меняет условий выплаты такой компенсации.

При этом в связи с отсутствием статистических данных судебной практики в разрезе различных дел и видов принимаемых решений, а также отсутствием в открытом доступе данных о количестве и размерах выплат компенсаций за счет казны Российской Федерации сделать прогнозные расчеты о возможных объемах выплат за счет казны Российской Федерации не представляется возможным, отмечает правительство.

Сроки

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Однако нормы имеют обратную силу. Если добросовестный покупатель квартиры попал в такую ситуацию до вступления в силу этого закона, то он вправе в течение трех лет со дня вступления в силу судебного акта обратиться с иском к РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию о выплате однократной компенсации.

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у них проблемное прошлое.