Оренбург, , 09:10 — REGNUM

В администрации Оренбурга принято новое кадровое решение. С 24 июля на должность начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации города назначен Виталий Гаврилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Виталий Гаврилов ранее работал заместителем главы администрации МО «Оренбургский район» по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.

Напомним, с 2016 года на посту начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга часто чередовались отставки и назначения. С 20 мая 2019 года должность вновь оказалась вакантной — с Евгением Епанешниковым расторгли трудовой договор.

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