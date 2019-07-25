Аккра, , 08:59 — REGNUM

В Аккре проходит двухдневная Международная конференция по морской обороне, в которой принимают участие 25 стран, представленных докладчиками и экспертами, которые надеются найти способы сотрудничества в решении проблем региона Гвинейского залива, передает VOA Africa.

Аккрская конференция нацелена на решение проблем незаконного рыболовства, пиратства, похищения людей с целью получения выкупа, незаконной бункеровки нефти и незаконного оборота наркотиков в Гвинейском заливе.

Гвинейский залив является «горячей точкой» для незаконной деятельности, которая влияет на мировую торговлю и безопасность. Эксперты говорят, что сотрудничество будет сосредоточено на совместных усилиях правоохранительных органов в проведении морских операций. Сегодня, 25 июля, — завершающий день конференции в столице Ганы.

«Наш интерес к Гвинейскому заливу помогает нашим африканским партнерам контролировать морские пути, которые связывают порты Африки. Девяносто процентов их торговли осуществляется по этим путям… Мы хотим остановить нелегальную деятельность, она лишает страны налоговой базы, прибыльности и негативно влияет на их экономику», — сказал адмирал ВМС США Джеймс Фогго о деятельности Военно-морских сил США по поддержке африканских ВМС в борьбе с пиратством и соблюдением морских законов.

Но чтобы добиться успеха, необходимо уделять больше внимания арестам, обвинению и преследованию тех, кто совершает незаконные действия в Гвинейском заливе, заявил Фогго.

«Должно быть какое-то наказание, применяемое для того, чтобы люди не повторяли подобного в будущем, в противном случае после того, как они выйдут из тюрьмы, они просто будут делать это снова», — сказал Фогго.

Командующий военно-морского флота Ганы Вероника Архин говорит, что цель встречи состоит в том, чтобы собрать как можно больше экспертов и представителей военно-морских сил для решения вопросов безопасности в Гвинейском заливе.

«Сотрудничество между военно-морскими силами в Гвинейском заливе чрезвычайно важно, поскольку преступления или отсутствие безопасности являются транснациональными, они могут перемещаться из одной страны в другую, поэтому нам необходимо обеспечивать такое сотрудничество… И военно-морские силы разных стран могут объединиться для борьбы с такими преступлениями», — сказала Архин.