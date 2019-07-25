Анкара, 25 июля 2019, 08:39 — REGNUM
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление с осуждением террористического акта, произошедшего в столице Сомали, городе Могадишо, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.
В результате нападения террористки-смертницы на мэрию сомалийской столицы, погибли несколько человек, также ранение получил градоначальник Абдирахман Омар Осман.
Ответственность за нападение взяла группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Инцидент произошел спустя час после встречи градоначальника с высокопоставленными чиновниками ООН.
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