Анкара, , 08:39 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление с осуждением террористического акта, произошедшего в столице Сомали, городе Могадишо, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

В результате нападения террористки-смертницы на мэрию сомалийской столицы, погибли несколько человек, также ранение получил градоначальник Абдирахман Омар Осман.

«Мы глубоко опечалены тем, что господин Абдирахман Омар Осман получил ранения в результате террористического акта» , — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Ответственность за нападение взяла группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Инцидент произошел спустя час после встречи градоначальника с высокопоставленными чиновниками ООН.

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