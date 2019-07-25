Вашингтон, , 08:16 — REGNUM

«Вмешательство» России в выборы президента США в 2016 году было нацелено не только на поддержку Дональда Трампа, но и в отдельных случаях Хиллари Клинтон, заявил бывший спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер во время слушаний в Конгрессе.

Таким образом он подтвердил первоначальные выводы следствия о том, что ранее были обнаружены якобы попытки Москвы поддерживать в соцсетях обоих кандидатов, пишет AP.

Как сообщало ИА REGNUM, независимое расследование «российского вмешательства» в американские выборы было начато специальном прокурором Робертом Мюллером в мае 2017 года. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США.

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