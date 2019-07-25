Сеул, , 09:03 — REGNUM

Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Переговоры пройдут уже 25 июля — такая скорость обусловлена беспрецедентностью подобных ситуаций. По версии Южной Кореи, 23 июля российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета — российский и китайский вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления. По нарушителям было выпущено 20 сигнальных ракет и сделано более 300 предупредительных выстрелов. В свою очередь, российское минобороны отвергло нарушение воздушных границ других государств и опровергло заявления о предупредительных выстрелах. Кроме того, российская сторона считает неправомерным установление зон опознавания ПВО, и поэтому не намерена и впредь уведомлять Сеул о своих действиях.

Впрочем, обе стороны осознают опасность повторения подобных инцидентов, поэтому на переговорах в Сеуле директора департаментов министерств обороны обсудят меры по их предотвращению.